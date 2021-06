Tientallen nabestaanden Srebrenica hebben schadevergoeding aangevraagd

Ongeveer vijftig nabestaanden van de genocide in Srebrenica hebben een aanvraag ingediend voor een schadevergoeding. Het loket in de Bosnische hoofdstad Sarajevo waar nabestaanden zich kunnen melden, is ruim twee weken open. Naar verwachting komen circa duizend mensen in aanmerking voor een schadeclaim.

De meeste aanvragen komen uit Bosnië-Herzegovina, aldus een woordvoerder van de onafhankelijke Netherlands Compensation Commission Potočari die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de regeling. Er is ook nog een aantal aanvragen binnengekomen van nabestaanden die nu in Australië en de Verenigde Staten wonen.

De schadevergoedingsregeling kwam er nadat de Hoge Raad in 2019 had geoordeeld dat Nederland ongeveer 350 mannelijke vluchtelingen op de compound van Dutchbat in Potočari in juli 1995 onvoldoende had beschermd. De mannen werden vermoord door Bosnisch-Servische troepen. Dat was ten tijde van de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië.

Overlevingskans

De Hoge Raad oordeelde dat de Nederlandse Staat deze groep een overlevingskans had ontnomen, door hen in de middag van 13 juli 1995 niet de keuze te bieden op de compound te blijven.

Volgens de raad had deze groep mannen een overlevingskans van 10 procent. Daarom is de staat voor 10 procent aansprakelijk voor de schade van de nabestaanden van de slachtoffers.

,,De val van Srebrenica is en blijft een ramp voor alle nabestaanden die hun geliefden missen”, stelden de ministers Ank Bijleveld (Defensie) en Stef Blok (Buitenlandse Zaken) eind 2020. ,,De staat is zich er terdege van bewust dat geen enkele tegemoetkoming voldoende recht doet aan het verdriet dat is geleden.”

De commissie is ‘heel tevreden’ over het aantal aanvragen in de eerste twee weken. Mensen kunnen nog twee jaar een aanvraag indienen. Een weduwe komt in aanmerking voor een schadevergoeding van 15.000 euro. Een ouder, kind, broer of zus van een slachtoffer kan 10.000 euro krijgen. Het is de bedoeling dat aanvragers binnen drie maanden horen of ze in aanmerking komen voor een vergoeding.

