Tientallen mensen luchten na gijzeling hun hart in bus van Slachtofferhulp

Mensen die langskwamen bij de bus varieerden van Amsterdammers die hun bezorgdheid uitten over de gegijzelden tot mensen bij wie de gijzeling eerdere trauma’s opriep. ,,Dat is het voordeel van de bus. Vanwege de laagdrempeligheid komen er mensen langs die anders niet langs waren gekomen”, aldus de woordvoerder. Omdat de bus geen ideale plek is voor lange gesprekken, werden deze in sommige gevallen ergens anders gevoerd. Of Slachtofferhulp neemt later nog contact met deze mensen op.

Buurtbewoners waren vooral verwonderd over de opvallende rol die sociale media speelden, bijvoorbeeld over de livestreams die werden uitgezonden van de gijzeling. ,,Daar hadden buurtbewoners wel hun vraagtekens bij”, aldus de woordvoerder. De politie moest dinsdag mensen benaderen die livebeelden van de situatie aan het uitzenden waren via sociale media, met de dringende vraag of ze daarmee wilden stoppen.

Fiets kwijt

Ook kwam er een man in de bus om de aanwezige politie te vragen waar zijn fiets was. Hij fietste op het Leidseplein net op het moment dat het werd ontruimd en werd een nabije bioscoop ingetrokken om te schuilen, maar kon zijn fiets daarna niet meer vinden.

Slachtofferhulp laat weten nog geen verzoek te hebben gehad om donderdag weer paraat te staan met de bus. Mensen die hulp willen kunnen zelf bellen via 0900-0101 of contact zoeken via de chat op de website.

