Tientallen klachten tegen KLM wegens ‘misleidende reclame’ over duurzaam vliegen

'Vorm van misleiding’

Verbod op reclames

Steeds vaker wordt er gelobbyd voor een verbod op reclames van de fossiele industrie, maar ook voor vliegreizen en nieuwe auto's op benzine. In Amsterdam zijn dat soort reclames al verboden in de metro. Ook in Den Haag zijn daarvoor regels gemaakt. In Utrecht en Leiden wordt daar nog over gesproken.