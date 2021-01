Tientallen huizen ontruimd in Alkmaar vanwege explosief

Oudejaars­avond kent incidenten en veel vuurwerk, maar merendeel thuis aan de oliebollen

1 januari De meest bijzondere jaarwisseling in decennia lijkt vooralsnog zonder al te grote problemen te verlopen. Op verschillende plaatsen in het land moest de politie of zelfs de ME ingrijpen. Er werd op veel plekken vuurwerk afgestoken en er zijn brandjes. Maar de meeste Nederlanders vierden Oud en Nieuw keurig thuis.