Tientallen boetes voor motorrijders ride out

video Tieners hebben au­to-ongeluk bij Made: 16-jarige komt om

9 juni Het slachtoffer van de dodelijke aanrijding op de A59 bij de afrit Made (Noord-Brabant) is een 16-jarige jongen uit Oosterhout. Hij zat in de auto bij een 18-jarige bestuurder uit diezelfde plaats. Deze is gewond overgebracht naar het ziekenhuis en wordt door de politie als verdachte aangemerkt.