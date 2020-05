Tientallen anti-lockdownactivisten aangehouden bij demonstratie in Den Haag

Vermoedelijk werden de teksten door activisten opgetekend. Eerder verschenen er ook al leuzen in het Haagse Zuiderpark, die werden weggespoten. Ook deze teksten worden weggehaald.



De leuzen verschenen een dag nadat er in Den Haag in de nacht van zondag op maandag twee zendmasten in brand vlogen. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting. Het zou niet de eerste keer zijn in Nederland: inmiddels zijn er zo’n 25 masten in brand gestoken.