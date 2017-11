'Tiental leden Vindicat naar psycholoog om ervaringen bij corps'

Onder de rivieren vieren ze morgen 'elf- elf', maar waarom?

17:46 Heb je het je Brabantse of Limburgse collega al horen zeggen? Dat hij of zij morgen niet te bereiken is omdat er 'elf-elf' wordt gevierd? Of 'd'n elfde van d'n elfde'? Maar heb je eigenlijk geen idee wat er wordt bedoeld? Niet erg. We leggen het voor je uit. En we vertellen je ook waar je morgen moet zijn, als je als buitenstaander tenminste de sloot over durft...