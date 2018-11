Tieners veroveren online kerstbomenhandel

,,We zagen vorig jaar kerst mensen met die kerstboom worstelen. Altijd weer gedoe om die thuis te krijgen: past niet in de auto en je vindt in de zomer nog naalden terug’’, licht Mathijssen toe. ,,Dus waarom niet thuisbezorgen, zoals met veel andere goederen? In de Randstad gebeurt dat al veel meer, maar in de regio niet of nauwelijks.’’



Bovendien kwam het jonge vriendenduo in contact met een kerstboomleverancier in de Noordhollandse regio West-Friesland. En onder het motto ‘wat hij daar kan, kunnen wij hier ook’ werd een deal gesloten: hij koopt extra in, zodat Mathijssen en Macleane in de regio Arnhem-Nijmegen hun slag kunnen slaan.



Waarop ook de site onlinekerstboomshop.nl in het leven werd geroepen. ,,We gaan Nordmannen verkopen. Twee soorten - een standaard en een extra volle boom - en dan in vier lengtematen. Van 25 voor een kleintje tot 49 euro voor eentje van 2,5 meter hoog.” De bomen komen overigens uit Schotland.