Tieners verdacht van anti-homogeweld: 'We joegen op pedofielen'

Was het puur anti-homogeweld of zat er meer achter de mishandeling van een Dordtenaar? De verdachte groep zegt van wel en rept over de aanpak van pedo’s. Het slachtoffer bestrijdt die aantijging stellig.

Rechercheurs vallen op tweede paasdag de woning binnen van een 14-jarige jongen in Dordrecht. Hij wordt meegenomen op verdenking van de mishandeling van een homo op de Smitsweg. Na een afspraak via de homo-app Grindr zou deze tiener samen met naar schatting tussen de tien en vijftien vrienden de plaatsgenoot in de val hebben gelokt en hebben toegetakeld. De man verliest daarbij zelfs het bewustzijn. Een andere homo werd een nacht later belaagd op de Schenkeldijk, maar wist te ontkomen.

Terwijl heel het land verontwaardiging uitspreekt over het anti-homogeweld en mensen zich zeggen te schamen voor Dordrecht, vertelt de 14-jarige jongen de rechercheurs op het politiebureau een ander verhaal. Volgens hem hebben hij en de jongens niets tegen homo’s, maar wel tegen pedofielen. En het slachtoffer zou volgens hen in hun val zijn gelokt door zich voor te doen als 14- of 15-jarige die seks wilde met een man.

Anderen, die dan niet zijn opgepakt door de politie, onder meer op basis van achtergelaten sporen op de mobiele telefoon van de 28-jarige belaagde man, zetten die lezing kracht bij door op Facebook de pagina Pedo’s aangepakt in Dordrecht aan te maken.

Daarin zetten ze de 14-jarige neer als slachtoffer en de aangevallen homoseksuelen als daders die bewust een afspraak maakten met een kind jonger dan 16 jaar, de leeftijd waarop een tiener volgens de wet uit eigen beweging seksueel contact mag hebben.

,,Die man stuurde heel de tijd seksuele berichten naar hem en wilde naar zijn huis en 200 euro geven’’, vertelt één van de vrienden van de 14-jarige. ,,Dat is gewoon smerig.’’

Een andere bron die de verdachten kent vindt het ook tijd voor een –zoals hij het noemt- volledig en genuanceerder verhaal. ,,Het is niet goed te praten wat ze hebben gedaan en niet slim, maar het was geen anti-homo geweld. Wel tegen pedo's.''



Na de verklaringen van de 14-jarige, wiens verhaal in verhoren zou zijn bevestigd door de 16-jarige die later deze week thuis werd gearresteerd, is justitie met dat scenario aan de slag gegaan. ,,We moeten het van alle kanten bekijken. Het onderzoek kan een andere wending nemen’’, bevestigt persofficier van justitie Daniëlle de Winter het onderzoeken van die beweringen.



Los van alle bevindingen zou de mishandeling en mogelijk ook de uitlokking door de tieners strafbaar zijn, omdat de wet verbiedt dat mensen het recht in eigen hand nemen.

Bovenal staat nog niet vast dat het is gegaan zoals de beschuldigden beweren. De politie onderzoekt daarvoor onder meer de chatgesprekken die hebben plaatsgevonden –al dan niet via Grindr- tussen de slachtoffers en leden van de groep jongeren uit Sterrenburg.

Het slachtoffer (28 ) laat aan deze krant weten dat hij dacht af te spreken met een jonge volwassene. Volgens hem was hij ‘al de hele tijd’ sinds de mishandeling bevreesd dat zijn belagers het verhaal ‘die kant op zouden sturen’, nadat hij besloot om aangifte te doen. ,,Ik herken me niet in hun verhaal’’, zegt hij.

Gezien de ernst van de aantijgingen laat hij via zijn advocaat Marianne Lochs van Spong Advocaten weten dat hij zich genoodzaakt voelt om een duidelijk statement te maken. ,,Hij betwist uitdrukkelijk dat hij uit was op seks met een minderjarige’’, laat zij weten.

Over een vermeende afbeelding van de afspraak via Grindr, die op de Facebookpagina staat, zegt de man nog via de raadsvrouw: ,,Dat ben ík in elk geval niet.’’ Verder kan en wil zij niet ingaan op de zaak. ,,Het is van belang het onderzoek af te wachten.’’