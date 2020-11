Tienermoeder Else: ‘Je bent vanaf dag één een probleem’

video Zeldzame geuzenpen­ning levert 40 duizend euro op

8:03 Een zeldzame gouden geuzenpenning uit 1566 is dinsdag voor 40.000 euro geveild. Veilingmeester Jacco Scheper van Heritage Auctions Europe in IJsselstein heeft dat bekendgemaakt in het praatprogramma BEAU op RTL 4. Wie de koper is, wilde Scheper niet zeggen.