Tienermeiden redden gewonde man uit sloot in Vlaardingen

Met de hulpdiensten onderweg slaagden omstanders er samen met de meiden in om de man uit de sloot te halen. Onduidelijk is hoe het slachtoffer daarin terecht was gekomen. ,,Hij kon er in elk geval zelf niet meer uit komen’’, vertelt de moeder van de meiden. ,,Hij bloedde flink aan zijn hoofd, maar was wel aanspreekbaar.’’



Nadat de hulpdiensten de zorg hadden overgenomen, vervolgden de dochters hun weg naar de handbaltraining, waar ze een kwartier te laat aankwamen. ,,Ik heb wel honderd keer gezegd dat ik supertrots op ze ben’’, zegt moeder Colinda. ,,Heel knap dat ze hulp hebben gezocht en daarna bij het andere meisje zijn gebleven. Wel bizar dat er ook mensen gewoon doorreden. De man was in elk geval heel dankbaar. Hij zei meteen dat hij met de kinderen in contact wil komen.’’