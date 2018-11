Tienergebitten zien er steeds slechter uit

Soms ziet kindertandarts Lina Jasulaityte tieners in haar behandelkamer bij wie de tanden afgesleten zijn tot aan het tandbeen. Die pubers klagen dat hun tanden toch wel erg gevoelig zijn. ,,Als ik dan vraag: wat drink je zo al?, lachen ze en zeggen ze: energiedrankjes en frisdrank. Dan weten ze zelf ook wel waar het mis gaat.”

Uit het ‘Signalement Mondzorg 2018’ blijkt dat dit steeds vaker gebeurt. Waar in 2011 27 procent van de 11-jarigen al een keer gaatjes had, is dat nu gestegen tot 39 procent. Voor 17-jarigen steeg dat percentage van 61 naar 66 procent.

Quote Steeds een slokje drinken is slechter dan alles in één keer Annemarie Schuller, onderzoeker TNO

Oorzaken? Al van jongs af aan niet vaak genoeg poetsen en te vaak eten en drinken. ,,Een van de problemen is dat ze hun drankjes vaak niet in een één keer opdrinken, maar steeds een slokje. Dan baden je tanden steeds opnieuw in de suikers en zuren”, zegt Annemarie Schuller, de TNO-onderzoekster die aan het rapport werkte. Tanddeskundigen adviseren maximaal zeven ‘eetmomenten’ per dag: drie hoofdmaaltijden en vier tussendoortjes (die laatste uiteraard bij voorkeur gezond). ,,Het gaat om de frequentie, de toestand in je mond moet tussendoor kunnen normaliseren.”

Tandarts Jasulaityte ziet ook nog een andere oplossing: ,,We moeten water hipper maken. Als water nou wordt verkocht in heel luxe flesjes, krijgt het misschien meer status en gaan pubers dat drinken in plaats van energiedrankjes.”

Kleuters

In het signalement staat ook goed nieuws: waar in 2011 41 procent van de vijfjarigen al een gaatje had, is dat percentage nu gedaald tot 24 procent. De onderzoekers denken dat dat komt omdat er na eerdere alarmerende rapporten meer aandacht kwam voor de slechte toestand van de kleutergebitten. ,,Er zijn een paar grote projecten opgezet, we denken dat dat heeft geholpen”, zegt Schuller. Het is hoopgevend: ,,Als je ouders je niet al jong aanleren goed te poetsen, dan doe je het later zelf ook niet.”

Het is een trend die ook jeugdtandarts Circe van Es van kinderverwijspraktijk Uitblinkers in Leiden ziet. ,,Ik merk in mijn omgeving dat er aandacht voor is: veel ouders met jonge kinderen vragen wat het goede moment is om kinderen mee te nemen naar de tandarts.” Het juiste antwoord op die vraag? ,,Zo vroeg mogelijk, dan zijn ze bekend met de omgeving, weten ze dat zo’n stoel niet eng is. Vanaf een jaar of drie kunnen we dan ook in hun mond kijken.”

Uit het TNO-onderzoek blijkt overigens ook dat de gebitten van kinderen uit gezinnen met een lage sociaal-economische status er slechter aan toe zijn dan die van kinderen uit rijkere gezinnen.