‘Tienduizenden fraudetips blijven bij Belastingdienst op de plank liggen’

Sinds het stopzetten van de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) in februari 2020 worden signalen die vroeger in FSV werden geregistreerd niet meer opgepakt, legt een woordvoerder aan de krant uit. De Belastingdienst wacht op goedkeuring van de Functionaris Gegevensbescherming of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het nieuwe systeem dat FSV vervangt, voldoet namelijk nog niet aan de privacywetgeving.

Tot februari 2020 werden fraudesignalen geregistreerd in FSV. In het systeem stonden naar schatting gegevens van bijna 250.000 burgers. Die burgers kwamen in financiële onzekerheid door slordig gebruik van het systeem. In sommige gevallen was er geen enkel bewijs van fraude. Voor het illegaal registeren van gegevens kreeg de Belastingdienst een boete van 3,7 miljoen euro.

Het systeem dat FSV vervangt, werd in april 2021 opgeleverd. Maar in juli dit jaar raadde de AP de Belastingdienst af het nieuwe systeem te gebruiken, ook hierbij bleken er grote privacyproblemen te zijn. Het kabinet nam het AP-advies over. Een alternatief is er nog niet, schrijft NRC.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: