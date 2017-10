Tienduizenden Catalanen de straat op om te protesteren

Tienduizenden Catalanen zijn vandaag de straat opgegaan uit protest tegen het gewelddadige politieoptreden tijdens het referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië. Afgelopen zondag stemde 90 procent van de kiezers voor onafhankelijkheid. Dit tegen de zin van de regering in Madrid, die het referendum verboden had. De Spaanse politie trad hard op tegen de 2,2 miljoen Catalanen die alsnog naar de stembus gingen.