Tienduizenden bij protest festivalverbod: ‘Nederland heeft laten zien dat maat vol is’

Voor de actie Unmute Us gingen betogers de straat op in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven en Nijmegen. Ze eisten dat evenementen vanaf 1 september weer met een volledige capaciteit mogen plaatsvinden. In Amsterdam was het zo druk dat de gemeente mensen opriep niet meer naar het protest te komen. De organisatie zelf meldde zaterdag gedurende de dag dat het ook te druk was in Utrecht en Rotterdam.

In die laatste stad slingerde zich vanmiddag een indrukwekkende sliert van duizenden kunst- en muziekliefhebbers vanaf de Erasmusbrug de binnenstad in. ,,Mooi om te zien hoor die solidariteit’’, reageert Peter Wisse, organisator van het Hrieps Muziekfestival in Grijpskerke (Zeeland). ,,Maar het blijft krom dat wij als sector onevenredig hard getroffen zijn, én blijven. Als je ziet dat bij de sport veel meer kan, en bij ons niets, laten we het dan binnenkort eens een keer omdraaien. Nu lijkt het meer op willekeur.’’

Quote Ik ben muzikant en baal dat ik al een jaar nauwelijks iets mag doen, terwijl er wel 30.000 fans van Verstappen naar de GP van Oostenrijk mochten afreizen Jan

Soortgelijke geluiden waren er in ook in Utrecht waar een dansende massa van zo’n 7000 uitgelaten demonstranten door de binnenstad trok. ,,Ik heb geen geld voor een racewagen”, heeft Jan uit Amsterdam op een bord geschreven. Jan speelt op een trompet en is gekleed in een zwart pak. ,,Ik ben professioneel muzikant en baal ervan dat ik al een jaar nauwelijks iets mag doen, terwijl er pas nog wel 30.000 fans van Max Verstappen naar de Grand Prix van Oostenrijk mochten afreizen om daar opeengepakt naar de Formule 1 te kijken. Ik gun ze dat hoor, maar gun mij dan ook mijn plezier.”

Volledig scherm Demonstranten in Amsterdam. Daar werd het op een gegeven moment zo druk dat de gemeente opriep om niet meer te komen. © ANP

‘Blij met grote aantal mensen’

Festivalorganisatie ID&T is ‘ontzettend blij’ met het grote aantal mensen dat aanwezig was bij de demonstraties. ,,We hopen dat de overheid heeft meegekeken en zich maandag beraadt over haar besluit tot nu toe. Nederland heeft laten zien dat de maat vol is, het kan niet langer zo”, zegt operationeel directeur van ID&T, Rosanne Janmaat. ,,Ik ben zo ongelofelijk trots op onze sector, dit is wat we het liefste doen en het beste kunnen; mensen het leven laten vieren.”



Volgens organisator Jasper Goossen van Unmute Us was de opkomst veel hoger dan verwacht. ,,Het laat zien dat mensen behoefte hebben om te laten zien dat ze gefrustreerd zijn.” Volgens Goossen is de maat vol. ,,De willekeur van de besluitvorming is onacceptabel en maakt ons boos. Er zijn geen goede argumenten waarom er nu geen evenementen kunnen plaatsvinden. We hebben hele goede onderzoeken die dat bewijzen en daar is geen speld tussen te krijgen.”