Tien tieners opgepakt vanwege schokkende mishandeling Gorinchem

Seksschan­daal Prins Andrew en vreugdevu­ren in De Ochtend Show to go

18:17 Showbizzverslaggever Charlene Heezen en verslaggever van AD Haagsche Courant Maaike Kraaijeveld zijn morgen te gast in De Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Hila Noorzai en is vanaf 7.30 uur live te zien in onze app en op deze site.