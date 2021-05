Tien procent minder positieve tests, wel vaker besmettingen na visites en feestjes

OMT-norm

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft dalen. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) waren het er afgelopen week 1582 op de verpleegafdelingen, dat is 10 procent minder dan vorige week. Op de intensive cares waren het er 260, dat is ruim 20 procent minder dan een week geleden.

Voor het eerst is daarmee voldaan aan één OMT-norm voor versoepeling. De raadgevers van het kabinet vinden dat het aantal nieuwe opnames per week op zowel ic als verpleegafdeling minimaal 20 procent lager moet zijn dan een week daarvoor, om verder te kunnen versoepelen.

Feestjes

Ongeveer 23,5 procent van de positieve gevallen werd bij jongeren tussen de 15 en 24 vastgesteld. Ze testen naar verhouding ongeveer dubbel zo vaak positief als de rest van de bevolking. Van de besmettingen waarvoor bron- en contactonderzoekers een mogelijke locatie konden vinden, werd 26,8 procent opgedaan bij een bezoek in de thuissituatie. Dat was de afgelopen maanden gemiddeld 21,1 procent. Bij de categorie feestjes ging het van 0,6 naar 1,4 procent van de besmettingen.

GGD's constateerden deze week dat dat mogelijk het effect was van Koningsdag. De GGD Noord- en Oost-Gelderland spreekt van het begin van een trend. Op de Veluwe en in de Achterhoek zijn de afgelopen week feesten gehouden die hebben geleid tot meerdere coronabesmettingen die aan elkaar gelinkt zijn. De GGD noemt dit tegenover De Stentor opvallend. ,,In de weken daarvoor zagen we dit niet of nauwelijks terug’’, zegt een woordvoerer.