Thomas R. geeft 'gruwelijke Tindermoord' op Mieke toe: ‘Heftige zaak voor familie’

De 27-jarige Thomas R. geeft toe dat hij in maart de 21-jarige Amerikaanse studente Mieke Oort om het leven heeft gebracht. Dat bevestigt zijn advocaat Robert Snorn, in aanloop naar een eerste pro-formazitting die later vandaag plaatsvindt. De nabestaanden van Mieke willen niet denken aan een andere straf dan een levenslange gevangenisstraf, zegt hun advocaat Sébas Diekstra. ,,Ze zijn sceptisch over het Nederlandse rechtssysteem.”

De zaak staat bekend als de Tindermoord, omdat de verdachte en het slachtoffer elkaar via de datingapp Tinder leerden kennen. R. had zich in de maanden voorafgaand aan de moord als een stikjaloerse stalker ontpopt en installeerde zelfs stiekem een tracker op de fiets van Mieke, zodat hij altijd kon zien waar zij was. Ze vertelde er niet veel over, ook niet aan vriendinnen. ,,En op wat ze wel zei, heb ik niet goed gelet. Daar moet ik nu voor altijd mee leven”, zei haar vader Michael eerder tegen deze site.

Mieke groeide op in de Verenigde Staten, in de buurt van Boston. Ze verhuisde in 2019 naar Nederland om een band met het land van haar vader te krijgen. ,,Als kind was ze verlegen, nu kwam ze tot bloei, in de stad waarvoor ze was gevallen toen ze er voor het eerst met haar moeder was gaan kijken en de opleiding die ze zo graag had willen volgen (leisure & events management, red.). Het was als een droom voor haar, vanaf het eerste moment”, aldus haar vader.

Sprake van extreem gedrag

Eind 2021, te midden van de coronacrisis, leerde Mieke een jongen kennen op Tinder. Het is de 27-jarige Thomas R. uit het Groningse Leek. De relatie liep al snel uit de hand en leidde uiteindelijk tot ‘een verschrikkelijke zaak met heel veel gruwelijke details’, zegt slachtofferadvocaat Sébas Diekstra. ,,Er lijkt hier sprake van extreem gedrag en stalking. Je hebt natuurlijk het verhaal van die tracker, maar de verdachte zou ook eerder bij haar ingebroken hebben. De nabestaanden zitten met veel emoties, ook omdat zij het gevoel hebben dat de moord mogelijk voorkomen had kunnen worden.”

Het lichaam van Mieke werd uiteindelijk gevonden in een studentenwoning in het centrum. Ze was gestoken in haar borst, longen, hals en/of linkerarm. Thomas R. heeft bekend Mieke te hebben gestoken en wordt verder nog verdacht van het gooien van een molotovcocktail tegen haar woning. ,,Het is een heel heftige zaak en de nabestaanden gaan door een vreselijke periode. Vooral omdat hun kleine meisje op een gruwelijke manier uit het leven is gerukt.”

Familie is sceptisch

De familie van Mieke is sceptisch over het Nederlandse rechtssysteem, zegt Diekstra. ,,En dat is niet zo vreemd, want hier loopt het natuurlijk heel anders dan in de Verenigde Staten. Dat hebben we samen met de officier van justitie goed proberen uit te leggen. De familie is ervan overtuigd dat R. een levenslange gevangenisstraf verdient. Maar ze begrijpen inmiddels dat ze daar niet zomaar vanuit kunnen gaan.”

Naast van de moord op Mieke wordt Thomas R. ook verdacht van poging moord op een 25-jarige en een poging zware mishandeling van een 30-jarige Brit. Beide slachtoffers waren aanwezig in het studentenhuis waar Mieke gedood werd.

De advocaat van R. wil over de bekennende verklaring niets zeggen. ,,Dat gaan we op de inhoudelijke behandeling allemaal bespreken.” Een woordvoerder van het OM laat aan Dagblad van het Noorden weten dat de zaak 11 oktober inhoudelijk wordt behandeld.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: