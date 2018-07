Thijs liet de grote wijnvlek op zijn gezicht weg tatoeëren

Staren

Wat daardoor bleef, was het staren op straat. Volgens Thijs het enige grote nadeel aan de vlek in zijn gezicht. „Volwassenen kijken je echt lang aan. Ze weten niet wat het is, of blijven kijken omdat het zo anders is. Ik heb me er nooit veel van aangetrokken, maar leuk is het natuurlijk niet.”



Kinderen maken er juist helemaal geen probleem van, merkte Van Akker toen hij als maatschappelijk werker op de kinderafdeling van ziekenhuis MST in Enschede werkte. „Dan kwamen die kleintjes naar me toe om te vragen wat ik in mijn gezicht had. ‘Wauw, cool’, was daarna vaak hun reactie.” Met een knipoog: „Dat moet ik nu missen.”



Want nu, 26 jaar nadat de eerste laserstralen tevergeefs op zijn gezicht werden gezet, is de wijnvlek op het gezicht van Thijs eindelijk verdwenen. Alhoewel, ‘gemaskeerd’ is een beter woord. Want de vlek is niet weg, maar alleen onzichtbaar gemaakt door tatoeëerder Rinus Souisa uit Goes. „Wijnvlekken tatoeëren gebeurt nog niet lang. Terwijl het eigenlijk heel simpel en logisch klinkt. De huid bestaat globaal uit drie lagen, waarvan de vlek in de onderste zit. De inkt gaat in de middelste laag en maskeert dus goed. Een perfecte oplossing, dus.” Zelfs in deze zomerperiode, want omdat de bovenste huidlaag bruint door de zon, kleurt de tatoeage mee en verandert dus niet in een lichte vlek.