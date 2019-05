Thijs H. zat ook vóór dubbele moord op gesloten afdeling, maar vertrok weer

H. meldde zich op maandagavond 6 mei bij de kliniek, waar hij werd opgenomen op de gesloten afdeling. Dat was twee dagen na de moord op een Scheveningse vrouw, waar H. inmiddels ook van verdacht wordt. Maar daar wist binnen de Mondriaan-kliniek in Maastricht op dat moment niemand van. Omdat hij niet gedwongen opgenomen was, kon hij dinsdagochtend vrij makkelijk vertrekken. Volgens een ingewijde kondigde hij aan ‘naar de Brunssummerheide’ te gaan. Er zouden geen aanwijzingen zijn geweest dat hij gewelddadige plannen had. H. zou zich als ‘modelpatiënt’ gedragen hebben. Daarom sloeg niemand alarm toen hij die ochtend verdwenen bleek. Rond het middaguur werden op de Brunssummerheide twee wandelaars vermoord. Toen H. ’s middags terugkeerde bij de kliniek, waren daar meteen vermoedens dat hij betrokken was bij de dubbele moord die inmiddels via de media bekend was geworden. Volgens een ingewijde had H. zelfs bloed op zijn kleren. ,,Je telt één en één op’’, zegt een betrokkene.

Beroepsgeheim

Maar vanwege het beroepsgeheim voelde het personeel van de kliniek zich verplicht te zwijgen, verklaart een ingewijde. De politie werd niet geïnformeerd over de vermoedens. ,,Er kon geen actie ondernomen worden.” Dat veranderde toen H. woensdagochtend opnieuw de benen nam. Hij liet het brandalarm afgaan en vertrok. Omdat er al vermoedens waren dat H. betrokken was bij de dubbele moord, besloot de kliniek dat de politie nu wél gewaarschuwd moest worden. ,,Het medisch beroepsgeheim is opgeheven omdat ze in de kliniek iets verschrikkelijks wisten,’’ zegt een bron.

Opsporing

Pas door deze melding uit de kliniek kwam H. bij de politie als verdachte in beeld. De politie probeerde hem eerst op te pakken met een inval in zijn ouderlijk huis in Brunssum, maar daar was hij niet. Op woensdagavond besloot de politie vanwege het gevaar op nog meer moorden zijn opsporingsfoto landelijk te verspreiden. Die foto was een camerabeeld van het moment dat H. de draaideur uit wandelde bij de Mondriaan-kliniek. Niet lang daarna wisten agenten hem op te pakken in Margraten.



De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft informatie opgevraagd bij Mondriaan na berichtgeving over de zaak H. ,,Aan de hand van die informatie bepalen we de benodigde stappen vanuit het toezicht’’, aldus een woordvoerder, die verder geen commentaar wil geven.



De 27-jarige H. wordt verdacht van het ombrengen van drie wandelaars. Op zaterdag 4 mei zou hij de 56-jarige vrouw uit Den Haag hebben gedood, en op dinsdag 6 mei de 63-jarige Diny en de 68-jarige Frans uit Heerlen. Ze kenden elkaar niet. Alle drie slachtoffers lieten hun hond uit.



Mondriaan, het OM en de advocaat van H. gaan niet in op vragen over de zaak.