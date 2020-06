Thijs H. voor de rechter: welke rol speelde zijn drugsgebruik?

LIVE TWITTERRuim een jaar nadat hij drie wandelaars heeft doodgestoken in Den Haag en Zuid-Limburg staat Thijs H. (28) vandaag voor de rechter in Maastricht. Is hij compleet ontoerekeningsvatbaar, zoals gedragsexperts stellen? Het OM is sceptisch. Verslaggever Niels Klaassen is erbij en doet live verslag via Twitter.

De inhoudelijke behandeling zal vier of vijf dagen duren en draait vooral over de vraag of H. werkelijk volledig in de war was toen hij toesloeg.

Het OM verdenkt Thijs H. van de moord op drie wandelaars begin mei vorig jaar. Hij heeft bekend. Op 4 mei werd in Den Haag de 56-jarige Etsuko dood gevonden in de Scheveningse Bosjes, het park waar ze haar honden uitlaat. Ze bleek doodgestoken. Dinsdag 7 mei slaat H. opnieuw toe, ditmaal op de Brunssummerheide, het grote natuurgebied nabij zijn ouderlijk huis. Daar vermoordt hij Diny, een 63-jarige vrouw uit Heerlen en Frans, een 68-jarige man uit Hoensbroek. Ook zij liepen met hun hond toen ze werden aangevallen.

Volgens de rechter had zijn eerste slachtoffer dertig steekwonden. Ook miste Etsuko een pink, die was afgesneden: ,,Een bizar detail, daar komen we later op terug.” Vanochtend behandelt de rechter de feiten en persoonlijke omstandigheden van de Limburger. H. was volgens vroegere leraren ‘overgevoelig’: ,,‘Een gevangen kevertje zette hij buiten terug in het gras”, citeerde de rechter haar. De jonge H. hield niet van sporten, deed niet mee aan voetbal op het schoolplein. Vanaf de derde klas rookt hij geregeld wiet, ook experimenteert hij op zijn zeventiende een keer met speed. Als de rechter zegt dat hij vroeger veel gepest werd, corrigeert H. dat: ,,Het pesten viel heel erg mee, ik ben niet veelvuldig gepest op de middelbare school.”

Zitting

Na zijn arrestatie in mei vorig jaar ontkent H. nog iedere betrokkenheid, zegt tijdens een verhoor tegen de recherche dat hij ‘een team’ met hen vormt: ,,We moeten de dader vinden.” Maar begin augustus, als er veel meer dna-bewijs is, legt hij alsnog een bekentenis af: hij heeft de moorden gepleegd, maar hij handelde volgens ‘opdrachten’ die hij kreeg via ‘nieuwsberichten en kentekens’. Experts van het Pieter Baan Centrum adviseren H. ‘volledig ontoerekeningsvatbaar’ te verklaren (waardoor hij geen celstraf zou krijgen). Maar het OM is sceptisch en suggereert dat H. zijn psychose veinst en/of aanwakkerde met softdrugsgebruik.

Nabestaanden willen vandaag en morgen vooral antwoorden, vertelt een van in een interview met deze nieuwssite: ,,De officier van justitie onderzoekt echt alles”, zegt Carla, de dochter van Diny. ,,Het is fijn dat het zo grondig gebeurt. De slachtoffers hebben verdiend dat alles wordt uitgeplozen, dat is ook voor ons belangrijk. Elke steen is omgekeerd en bekeken. Thijs heeft lang gezwegen, vanaf zijn arrestatie tot augustus. Tot er zoveel dna-bewijs was dat hij wel moest bekennen.”

Volledig scherm Slachtoffer-advocaat Phil Boonen staat nabestaanden bij van de Limburgse slachtoffers. © ANP