Thijs H.: ‘Ik ben geen wreed mens’

De 28-jarige Thijs H. staat terecht voor drie moorden op wandelaars begin mei vorig jaar in Den Haag en Heerlen. Het OM vindt dat hij daarvoor 24 jaar celstraf moet krijgen (plus tbs met dwangverpleging). H. zelf benadrukte vandaag aan het eind van de laatste zittingsdag in de rechtbank van Maastricht dat hij buiten zinnen was toen hij toesloeg. In zijn laatste woord bood hij opnieuw excuses aan de nabestaanden aan. ,,En aan degenen die mijn slachtoffers aantroffen.” Hij werd gedwongen door zijn waanwereld, herhaalde H. ,,Ik ben geen wreed mens, ik leefde in een waanwereld. Dat is geen slap gelul (...) Die wereld stelde me in staat mijn eigen keel door te snijden. (...) Maar zo ben ik niet. Ik deed vroeger vrijwilligerswerk, zamelde geld in voor het goede doel. Ik wil mensen helpen. Nu ben ik degene die om hulp vraagt, ik wil nooit meer iemand pijn doen. Ik ben wanhopig voor een sprankje hoop.”