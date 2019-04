The Opposites-Willy na depressie: ‘Kickboksen is eigenlijk het hele leven’

In 2014 ging rapduo The Opposites uit elkaar, waarna Willem in een donkere periode terechtkwam. In ‘FIT… Met Arie Boomsma’ vertelt hij openhartig over deze tijd. ,,Het was een depressie. Ik ben altijd heel optimistisch, uit elk dingetje wat misging kon ik wel wat halen, maar dat had ik niet meer.” Deze zware tijd had verschillende oorzaken. ,,Ik kreeg een kind, The Opposites viel uit elkaar, ik moest iets nieuws bedenken wat ik ging doen.”

Willem brak in 2004 door als rapper met The Opposites. Samen met goede vriend Twan scoorde hij meerdere hits zoals Dom, Lomp en Famous, Slapeloze Nachten en Sukkel voor de Liefde.

Eind 2018 maakte Willem een nieuwe artistieke start met zijn soloalbum Man in Nood. Zijn muziek gaat over de moeilijke periode die hij doormaakte na The Opposites. ,,Wat ik geleerd heb, is dat dit ook allemaal begonnen is omdat ik totaal niet in connectie stond met mijn gevoel; hoe ik mij lichamelijk voelde, hoe ik mij mentaal voelde.”

Nadat Willem zo openhartig naar buiten is getreden met zijn verhaal, kwamen er veel mensen naar hem toe die zich herkenden in zijn situatie. ,,We zijn ontzettend bezig met carrières, met het maken, de uitvergroting, veel externe factoren en veel minder bezig met vanbinnen.” Volgens de rapper is dit een verschuiving van de laatste tijd. ,,De waarde van het leven is zich veel meer gaan focussen op externe factoren dan echt op gezondheid en geluk.’’

Tips om uit een depressie te komen heeft Willem niet. ,,Een depressie is een serieus iets, daar moet je professionele hulp bij halen.” Juist de adviezen van dierbaren over hoe om te gaan met deze ziekte, hoe goed bedoeld ook, wilde hij niet horen. ,,Je weet het wel, maar het probleem is: het lukt niet.”

Zowel in het dagelijks leven als in de sportschool is Willem een echte vechter. Hij heeft zich door de zware periode heen geslagen, heeft een soloalbum uitgebracht en heeft samen met zijn vriendin een balans gevonden nadat zij onverwacht ouders werden. Het kickboksen vergt ook fysieke en mentale discipline. ,,Het is eigenlijk een gevecht met jezelf, je bent moe maar je zegt tegen jezelf doorgaan.” Op het juiste moment moet je weer balans vinden, want rust is ook belangrijk. ,,Het is eigenlijk het hele leven, kickboksen is leven.’’

Volledig scherm Arie Boomsma en Willem van The Opposites © Videostill