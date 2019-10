The Butler toont toeristen andere kant van Nederland

Zaad van ‘geblok­keer­de’ spermado­nor gaat moeiteloos de wereld over

8:23 Het toezicht op spermadonoren schiet wereldwijd ernstig tekort. Daardoor kon een donor die in Nederland geblokkeerd is omdat hij in meerdere klinieken 102 donorkinderen verwekte, tegelijk ook volop bij een Deense spermabank en via websites doneren. ‘Het systeem is zo lek als een mandje.’