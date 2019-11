Teveel schadelijke stoffen in strooizout

,,Er zijn te hoge PFAS-waarden gemeten, maar we willen graag een second opinion. Later deze week krijgen we duidelijkheid over die resultaten”, zegt directeur Ardin Bos van de Nederlandse Zoutbank in een interview met De Telegraaf.

,,Het meeste gebruiken we steenzout, dat via mijnbouw uit de grond komt. Dat importeren we uit diverse Europese landen en bijvoorbeeld uit Marokko. Daarnaast leveren we schoner zeezout en vacuümzout, maar dat is niet genoeg voorradig.”



Grond waar PFAS in zit mag niet meer zomaar vervoerd worden omdat die schadelijk is voor natuur en milieu. Volgens Bos moet de norm omlaag, net als bij de stikstofuitstoot zoals actiegroep Grond in Verzet wil. ,,De normen moeten soepeler, anders gebeurt er niks meer in het land.”