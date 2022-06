Teunis (78) ruïneerde leven van drie kleinkinderen: ‘Levenslang door opa beschadigd’

Boze boeren onaangekon­digd de snelweg op: acties op diverse plaatsen in Brabant

Op verschillende locaties in Brabant voeren boeren vanavond onaangekondigde actie. De demonstraties vinden vooral plaats rondom snelwegen en grote N-wegen. Er zijn in ieder geval acties gemeld in Hapert, Boxmeer, Liessel, Best, Haps, Heeswijk-Dinther en Oisterwijk. De politie zegt ‘waar mogelijk’ de regels te handhaven.

24 juni