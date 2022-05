Testbericht NL-Alert week later vanwege Pinksteren

Ophef over antihomo­ver­kla­ring haalt niets uit: meer reformato­ri­sche scholen wijzen homohuwe­lijk af

Ondanks de ophef over de antihomoverklaring van reformatorische basisscholen twee jaar geleden, is er weinig veranderd. In hun meest recente onlineschoolgidsen en identiteitsprofielen keuren 36 van de 161 scholen seksuele relaties tussen twee mensen van hetzelfde geslacht nog steeds af.

27 mei