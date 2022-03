Testbedrijven gooien de wattenstaafjes erbij neer: 'Het was een mooie rit, maar het houdt een keer op’

Opeens sprongen ze vorig jaar als paddenstoelen uit de grond: de commerciële (snel)testbedrijven. Ondernemers uit alle hoeken en gaten van de samenleving zagen nieuwe kansen en voeren mee op de steeds woestere golven van de coronapandemie. Wie naar een voetbalwedstrijd of concert wilde, moest er naartoe voor een (gratis) sneltest via Testen voor Toegang. Wie naar een (ver) buitenland wilde, moest er langs voor een PCR-test.



Nu zijn de golven wat rustiger geworden. Het kabinet maakte vandaag bekend het 1G-beleid en daarmee Testen voor Toegang per 23 maart overboord te gooien. En gevaccineerden hebben al vaak geen test meer nodig om naar het buitenland te reizen. Het moment voor de testbedrijven om het wattenstaafje erbij neer te gooien?



,,Ik ben oprecht blij dat we er klaar mee zijn en hang straks met plezier het bordje ‘gesloten’ op’’, zegt Frank Slangen van Covid Test Limburg, dat zeven (snel)testlocaties heeft in de provincie. ,,We zijn in oktober 2020 al begonnen, we wilden helpen de maatschappij weer zover mogelijk open te krijgen. Sindsdien was het een rollercoaster. Ja, we hebben er zeker geld aan verdiend, maar we hadden ook werkweken van 70, 80 uur. Nu is het goed geweest.” Slangen doet zijn locaties dicht. ,,Testen is straks alleen nog nodig voor mensen die op een verre reis gaan, daar willen wij geen rol meer in spelen. Ik denk ook niet dat er nog concurrenten zijn die mijn teststraten willen overnemen.’’

Terug naar de rondvaartboten

Dat is Rasmus Emmelkamp, de baas van het veel grotere, landelijke Spoedtest.nl, inderdaad niet van plan. Hij heeft al zat locaties in Limburg en ziet landelijk het aantal testen al even afnemen. ,,We willen proberen zoveel mogelijk locaties open te houden, maar nu het 1G-beleid stopt, moeten we wel opnieuw kijken wat haalbaar is.”

Werden er in november 2021 nog meer dan 660.000 afspraken gemaakt bij een van de 830 locaties (van 28 aanbieders) die zijn aangesloten bij Testen voor Toegang, afgelopen week waren dat er nog ‘maar’ 250.000. Ook het aantal reizigers en vakantiegangers dat zich voor vertrek moet laten testen, daalt gestaag.

,,We testen elke dag nog wel een paar duizend reizigers’’, zegt Emmelkamp. ,,Maar ik ben blij dat Testen voor Toegang straks niet meer nodig is, dat houdt in dat de epidemie minder wordt. Voor een ondernemer was het een mooie rit, maar het houdt een keer op.’’ Emmelkamp is zich alweer meer aan het concentreren op zijn business van vóór corona: onder meer rondvaartboten in de Amsterdamse grachten. ,,Daar trekt het aantal klanten nu weer aan.’’

Jeroen de Jong, van het grote Spoedtestcorona, is nog niet van plan zijn teststraten op korte termijn dicht te gooien. ,,We testen nog reizigers die naar China gaan, of naar Zuid-Amerika. En we hebben ingezet op mobiele testlocaties, voor werkgevers die toch graag hun werknemers willen testen.’’

Quote We hebben al soatesten klaarlig­gen, dat kunnen we ook zo gaan doen Jeroen de Jong, Spoedtestcorona

Maar De Jong is vooral benieuwd naar de langetermijnstrategie van de overheid. ,,Verwachten ze dat in september de epidemie weer oplaait en dat er dan weer commerciële teststraten nodig zijn? En willen ze dan testlocaties tot die tijd ‘slapend’ houden? Want dat kost ook geld.’’

Ondertussen kijkt de ondernemer al verder dan corona. ,,Van alleen Covid kun je nu niet meer leven. We hebben al soatesten klaarliggen, dat kunnen we ook zo gaan doen. Of testen op influenza. Waarom testen op griep? Ik hoor dat er mogelijk een griepepidemie aankomt en als je een superinfectie krijgt, corona én griep, dan ben je niet blij.”

Stichting in stand-by

Stichting Open Nederland, die in opdracht van de overheid Testen voor Toegang organiseert, vindt de beslissing van het kabinet ‘goed nieuws'. ,,Het houdt in dat Nederland open kan, zonder testen. Testen is ook altijd een middel geweest, geen doel op zich", zegt een woordvoerder. De stichting zal nu in een stand-bymodus gaan. ,,Waardoor we weer kunnen opschalen als dat weer nodig zou zijn.” Morgen overleggen de stichting en de aanbieders verder over de nieuwe situatie.

