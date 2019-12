Test je kennis over kerst in tien vragen

Rico heeft een rotavond tegen Badr: is hij nog 'The King?’

14:22 Hoewel het sportief een rotavond werd voor Rico Verhoeven - half Nederland denkt dat ie goed is weggekomen - bleek gisteren dat hij in één ding definitief geslaagd is: kickboksen ‘hoort erbij’. 30.000 stadionbezoekers, 3,5 miljoen tv-kijkers, alleen al in Nederland. Maar is hij nog The King?