Test: drones gaan medicijnen naar Schiermonnikoog brengen

LIVE: Politie zoekt ook in tuinen Huis ter Heide naar Anne Faber

14:33 De politie vervolgt vandaag de zoektocht naar de vermiste Anne Faber (25), die een week geleden spoorloos verdween in de omgeving van Den Dolder. De ME speurt met veertig man in en rond de vijver in Huis ter Heide, waar gisteravond een fiets werd gevonden. Volg alle ontwikkelingen hieronder in ons liveblog.