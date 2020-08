Terwijl vuurzee zijn autosloperij in Duiven verwoest, zit Louis op het bureau: ‘Dachten ze dat ik het zelf in de hens had gezet?’

De brand vrijdag bij de autosloperij in Duiven heeft voor tonnen schade aangericht. Dat zeggen Louis en Richie Berendsen, die als vader en zoon het autorecyclingsbedrijf runnen. De brand is volgens hen door stomme pech ontstaan. Terwijl een vuurzee het autobedrijf grotendeels in de as legde, zat vader Louis tot zijn eigen woede urenlang vast op het politiebureau in Arnhem.