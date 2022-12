Terwijl buurtbewoners nietsvermoedend kerst vierden, lag Danny (36) dood in z’n woning: ‘Pure ellende’

MET VIDEO | Update Meisje (7), vrouw (35) en man (36) slachtof­fers van fatale botsing in Rotterdam-Zuid: ‘Nachtmer­rie’

Een 7-jarige meisje uit Spijkenisse, een vrouw uit Spijkenisse (35) en een man uit Helmond (36) zijn in de vroege morgen van tweede kerstdag omgekomen bij een ongeval op het verkeersplein van de A15 en Groene Kruisweg in Rotterdam-Zuid. Een vierde slachtoffer, een 28-jarige Hagenaar, is in het ziekenhuis aangehouden.

26 december