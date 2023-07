Terwijl bewoners vakantie vieren, ontploft hun huis in Lelystad: ‘Dit hadden ze niet overleefd’

De woning waarin de explosie plaatsvond, is compleet verwoest. De bewoners mogen van geluk spreken dat ze niet binnen waren: ze genoten van een vakantie in Holten. Daar zijn ze direct met hun twee honden van teruggekeerd. Ze zoeken nog naar drie katten die wel in het huis aanwezig waren.

Drie huizen onbewoonbaar

Bewoners opgevangen

Het gebied is afgesloten door hulpdiensten, netbeheerder Liander is aanwezig om de situatie veilig te stellen en sloot rond 07.30 uur het gas af. Woordvoerder Geertjan Veenstra van Veiligheidsregio Flevoland: ,,Tot die tijd kwam het gas vrij. De brandweer heeft dat laten branden, omdat het zich anders ophoopte.’’ De schade is groot volgens de zegsman. ,,In deze straat, maar ook in die hierachter.’’ Over de twee aanpalende panden, zegt hij: ,,Overal loopt water, de gevels zijn ontzet en de elektra is stuk.’’