Teruglezen: ziekenhuis afgesloten, drie nieuwe coronabesmettingen

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem is gesloten voor bezoekers vanwege het coronavirus. Er mogen geen bezoekers en nieuwe patiënten naar binnen. Wie binnen is, moet binnen blijven. Alleen medewerkers mogen naar binnen en naar buiten. Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) gemeld tijdens een persconferentie.

Bruins meldde ook drie nieuwe besmettingen, waardoor Nederland nu tien patiënten telt die besmet zijn met het coronavirus. Er zijn vandaag patiënten bijgekomen uit Gorinchem, Coevorden en Tilburg. In Loon op Zand zijn drie mensen besmet, net als in Diemen, en ook in Delft is iemand besmet.

De patiënt uit Gorinchem, een vrouw van middelbare leeftijd, werd opgenomen in het Beatrixziekenhuis. Toen haar toestand verslechterde en het vermoeden ontstond dat het om een coronabesmetting ging, werd zij overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam en besloot het Beatrixziekenhuis in Gorinchem tot een opnamestop, om te onderzoeken of daar meer mensen besmet zijn geraakt. ,,Het ziekenhuis moet goed in kaart brengen wie risico lopen, dat kost even tijd, dat is een heleboel uitzoekwerk”, aldus Jaap van Dissel van het RIVM.

In het Erasmus MC ligt de vrouw nu afgezonderd, waardoor ze geen anderen kan besmetten. Het is nog niet duidelijk of de vrouw in Noord-Italië is geweest, of dat ze in Nederland besmet is geraakt.

De patiënt uit Coevorden is een man van middelbare leeftijd die carnaval heeft gevierd in Tilburg, zo meldde Jaap van Dissel van het RIVM. Het RIVM weet nog niet zeker of hij daar besmet is geraakt. De patiënt uit Tilburg is eveneens een vrouw. Zij ligt in haar woonplaats in het ziekenhuis. Ook zij heeft in die stad carnaval gevierd.