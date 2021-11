TERUGLEZEN | Zanger Van Morrison aangeklaagd omdat hij Ierse coronaminister ‘oplichter’ noemde

CORONAVIRUSDe Noord-Ierse minister Robin Swann van Gezondheid klaagt zanger Van Morrison aan wegens smaad. De 76-jarige artiest noemde de minister onder meer ‘heel gevaarlijk’ en ‘een oplichter’ vanwege de manier waarop hij de coronapandemie aanpakt. Het RIVM heeft afgelopen etmaal 11.398 meldingen van positieve tests binnen gekregen. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is vandaag wederom verder gestegen, tot 1490. Dit liveblog is afgesloten. Volg hier alle laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus.