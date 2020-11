Teruglezen: 79.000 coronapatiënten in Amerikaanse ziekenhuizen, Griekse aartsbisschop opgenomen

Mopperende Holleeder: 'Ben het nou wel spuugzat met die Peter R. de Vries en die Astrid’

18 november Ook in hoger beroep gaat de 'trial by media' tegen zijn persoon onverminderd door. Dat zei een mopperende Willem Holleeder gisteren voor het gerechtshof in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, waar hij zijn beschuldiging herhaalde dat zijn zus Astrid en journalist Peter R. de Vries in de media tegen hem samenspannen. ,,Het gaat ze alleen maar om geld", zei hij.