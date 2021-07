TERUGLEZEN | 1545 nieuwe besmettingen, toestand premier Luxemburg ‘ernstig maar stabiel’

CoronavirusHet aantal positieve coronatests blijft toenemen. Het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen kwam maandag uit op 1545, het hoogste aantal in bijna een maand tijd. Het is de eerste keer sinds 10 juni dat het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen boven de 1500 uitkomt. En de gezondheidstoestand van de Luxemburgse premier Xavier Bettel, die gisteren met corona in het ziekenhuis werd opgenomen, is ‘ernstig maar stabiel’. Dat maakte de regering van het land vandaag bekend. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons nieuwe liveblog. Dit ‘oude’ liveblog kunt u hieronder teruglezen.