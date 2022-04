Teruggang in taal en rekenen moet worden gestopt: gebrek aan kennis bij leraren

met VideoBinnen twee jaar kan en moet de teruggang in taal en rekenen bij leerlingen een halt zijn toegeroepen. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs in een vanmiddag gepubliceerd rapport. Deze opgave is haalbaar door in het onderwijs de nadruk te leggen op basisvaardigheden en de kennis en kunde van leraren te vergroten.

De inspectie wijst in het rapport ‘De Staat van het Onderwijs’ op landen als Zweden en Ierland, waar een terugval in onderwijsresultaten al eerder succesvol werd omgebogen. Daarvoor moet iedereen wel doelgericht samenwerken, waarschuwt de waakhond – van beleidsmakers en wetenschappers tot bestuurders en scholen. ,,Op die manier kan ook in Nederland de neergaande trend worden gekeerd.”

Vorig jaar riep de inspecteur-generaal ook al op om het onderwijs op de schop te nemen. Steeds meer jongeren dreigen het onderwijs namelijk onvoldoende geletterd en/of gecijferd te verlaten. Maar door de voortdurende pandemie was het onmogelijk om het onderwijs zo te ‘renoveren’ dat de terugloop kon worden gestopt. Sterker nog, de resultaten van leerlingen en studenten op het gebied van taal, rekenen en burgerschap (positief bijdragen aan de samenleving) kwamen verder onder druk te staan.

Volledig scherm Kinderen van groep 8 van obs Het Zand in Leidsche Rijn krijgen les in rekenen. © Angeliek de Jonge

Gebrek aan vakkennis

Waarom kunnen onze onderwijsprofessionals het tij niet keren? Volgens de Inspectie van het Onderwijs ontbreekt het leraren vaak aan kennis over hoe een specifiek schoolvak onderwezen kan worden. Nederlandse leraren scholen ook minder bij, in vergelijking met het buitenland.

Verschillende andere landen, waaronder dus Ierland en Zweden, lieten de afgelopen jaren al zien dat een ommekeer in het onderwijs mogelijk is. Verbetering van de basisvaardigheden ontstond daar dankzij intensieve samenwerking. Ook werd er geïnvesteerd in het versterken van de expertise van leraren en schoolleiders. Dat leidde tot meer zelfvertrouwen in de klas, constateert de waakhond, en meer werkplezier onder leraren. Verder werden er heldere doelen gesteld - zowel voor individuele scholen als op landelijk niveau - en de vorderingen werden goed gevolgd en geëvalueerd.

Daar heeft de inspectie in Nederland grote zorgen bij: tot enkele jaren terug werd hier het jaarlijkse beeld van de prestaties gebaseerd op zogeheten referentieniveaus, standaard gemeten in één eindtoets. Echter, sinds de komst van meerdere aanbieders in 2015 verschillen de toetsen en de normering. ,,Dit betekent dat er geen actueel landelijk zicht is op wat leerlingen aan het einde van de basisschool kunnen op het terrein van lezen, taalverzorging en rekenen.” De waakhond noemt die situatie ‘zorgelijk’.

Volledig scherm Kinderen van groep 8 van obs Het Zand in Leidsche Rijn krijgen les in rekenen. © Angeliek de Jonge

Professionalisering

Quote We moeten nú beginnen. Zodat je, waar je ook naar school gaat, goed wordt voorbereid op de toekomst en hoe we in Nederland met elkaar omgaan Minister Wiersma (Basis- en voortgezet onderwijs) Verreweg de meeste scholen en opleidingen zien ook zelf het verbeteren van de kennis en vaardigheden van leraren als het belangrijkste middel om leerlingen bij te kunnen spijkeren. Zo zegt 91 procent van de basisscholen dat professionalisering van leraren zou helpen om het rekenen te verbeteren, en bijvoorbeeld 83 procent van scholen in het voortgezet onderwijs ziet verdere professionalisering als mogelijkheid om het taalonderwijs te verbeteren.



Verder moeten besturen er volgens de inspectie voor zorgen dat de scholen een sterk onderwijsteam kunnen opbouwen met ontwikkelperspectief voor docenten. Daarbij is het belangrijk beginnende leraren te behouden, zodat ze niet al binnen twee jaar afhaken. Dat gebeurt nu met 11 procent van de starters in het voortgezet onderwijs.



Samen met het onderwijs werkt minister Wiersma (basis- en voortgezet onderwijs) aan een masterplan basisvaardigheden ‘om de basis op orde te krijgen’. Dit masterplan moet er uiterlijk vóór de zomer liggen. Wiersma: ,,Ook werken we aan een hoger salaris voor leraren, minder werkdruk en een duidelijke opdracht voor het onderwijs. Ik ben ervan overtuigd: dit is geen kwestie van meer werk, maar van meer focus op de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap.”



De bewindsman beseft goed dat het tij niet direct gekeerd zal zijn. ,,Juist daarom hebben we geen tijd te verliezen. We moeten nú beginnen. Zodat je, waar je ook naar school gaat, goed wordt voorbereid op de toekomst en hoe we in Nederland met elkaar omgaan.’’

Reacties

Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs: ,,Voor kwalitatief onderwijs moet je leraren faciliteren en dat is lange tijd onvoldoende gebeurd. Geef leraren zelf voldoende zeggenschap en tijd voor professionalisering. Er is niet één oplossing, er is maatwerk nodig. Bekijk het niveau van basisvaardigheden per school en bied de leraren op hun situatie toegesneden ondersteuning.”

Freddy Weima, voorzitter PO-Raad: ,Het is belangrijk dat wij meer inzicht krijgen in wat werkt en wat niet werkt, om zo onderbouwd te kunnen verbeteren. Hier wordt op verschillende plekken al hard aan gewerkt, zo zijn wij met onderwijsprofessionals en onderzoekers bezig om te komen tot effectiever leesonderwijs.”

Henk Hagoort, voorzitter VO-raad: ,,Taal en rekenen zijn in het funderend onderwijs van groot belang en het is duidelijk dat hier extra aandacht voor nodig is. Maar we moeten oppassen dat we daarin niet doorschieten. Door een eenzijdige en smalle nadruk op taal en rekenen dreigt die brede vormende opdracht van het voortgezet onderwijs in de verdrukking te komen.” Ook is er weinig zicht op de oorzaken van de teruglopende resultaten op taal en rekenen. De VO-raad roept dan ook op om onderzoek te doen naar de dieperliggende oorzaken hiervan.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) vindt het positief dat het rapport erkent dat er grote problemen zijn in het onderwijs die aangepakt moeten worden. De scholierenvereniging schaart zich achter de oproep van de Onderwijsinspectie om te renoveren. Voorzitter Iben Maas: ,,We kunnen niet langer wegkijken van de uitholling van ons onderwijs. Het is nú tijd om als onderwijsveld gezamenlijk de handschoen op te pakken en over te gaan tot aktie.”

