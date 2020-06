Terrorismeproces dag 2: ‘Ik geil op wapens en wilde er een hebben om vrouw te beschermen’

LIVE TWITTERMedewerkers van geheime dienst AIVD hoeven voorlopig niet te komen getuigen in het grote terrorismeproces voor de rechtbank Rotterdam. Dat oordeelde de rechtbank vanochtend aan het begin van dag 2 van het proces tegen een vermeende Arnhemse jihadgroep. Die groep wilde, volgens het OM, in 2018 met bomvesten en kalasjnikovs een grote aanslag in Nederland plegen. Volg het proces hieronder live via de tweets van verslaggever Cyril Rosman.

Het Openbaar Ministerie stelde bij de aanhouding van de zes mannen, op 27 september 2018, ‘een grote aanslag in Nederland te hebben voorkomen’. ,,Het plan was vermoedelijk om met bomvesten en kalasjnikov (AK47’s) een aanslag te plegen op een evenement en op een andere plaats een autobom tot ontploffing te brengen’’, aldus justitie.

Lees ook PREMIUM Arnhemse terreurverdachte: We zijn in de val gelokt door een geheim agent Lees meer

De groep werd opgerold door een undercoveractie van de politie. Een politie-infiltrant maakte contact met hoofdverdachte Hardi N. (36 jaar, een al eerder veroordeelde jihadist), een tweede politie-infiltrant leverde (onklaar gemaakte) bomvesten en kalasnikovs. Nadat vier van de zes mannen in een vakantiehuisje op een bungalowpark in Weert met die wapens hadden geoefend, werd de hele groep opgepakt.

Één van de medeverdachten, Waïl el A., claimt dat hij slechts aanwezig was op het park omdat hij in contact wilde komen met iemand die hem kon helpen met uitreizen. ,,Ik wilde gaan leven in een islamitische staat, waar ik mijn geloof kan praktiseren’’, aldus Waïl. Desondanks zijn er geluidsfragmenten in handen van justitie waarop te horen is hoe Waïl gedetailleerd spreekt over het plannen van de aanslag en de gevolgen van de autobom die moet ontploffen: ,,Je maakt ze allemaal kapot.’’ Volgens justitie paste hij ook een bomgordel in het vakantiehuisje.

Een andere medeverdachte, Morat M, claimt aanwezig te zijn geweest bij de bijeenkomst omdat hij naar eigen zeggen ‘op wapens geilt’ en deze nodig heeft om zijn vrouw te beschermen die regelmatig bedreigd wordt op straat vanwege de gezichtssluier die zij draagt. ,,Wat ik fout heb gedaan: ik wilde wapens hebben. Wat moet je daar als radicale moslim mee?”

Politie raakte telefoon kwijt

Hoofdverdachte Hardi N. stelt echter dat hij is uitgelokt tot het voorbereiden van die aanslag. Niet door de politie-infiltranten, maar door geheim agenten van de AIVD. Die zouden schuil gaan achter enkele online aliassen waarmee Hardi al jarenlang contact had. Het was ook de AIVD die in het voorjaar van 2018 de politie op het spoor zette van de Arnhemmer. Volgens de verdachte kan hij die uitlokking aantonen aan de hand van berichten die op een telefoon zouden staan. Die telefoon is echter kwijt.

De advocaten van Hardi en zijn mede-verdachten vroegen daarom woensdag, op de eerste dag van het proces, nogmaals aan de rechtbank om AIVD-baas Erik Akerboom en mogelijke andere medewerkers van dienst die bij de operatie zijn betrokken te laten getuigen. Volgens justitie is dat niet nodig ‘omdat er geen enkele aanwijzing voor uitlokking is’. De AIVD zelf geeft geen commentaar.

De rechtbank oordeelde vanochtend dat ze vooralsnog geen medewerkers van de AIVD zal oproepen om te getuigen. ,,We kunnen nu nog geen oordeel vormen of dat nodig is, dat zullen we doen na de behandeling van deze zaak hier in de rechtbank", aldus de rechter.

De zaak gaat nu verder met het verhoor van de verdachten door de rechtbank.