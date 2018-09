Terreurverdachten Rotterdam filmden ook op Erasmusbrug

De twee mannen werden in juni aangehouden in de Rotterdamse wijk Bloemhof in Rotterdam-Zuid. Dat gebeurde na een zogenoemd ambtsbericht van de geheime dienst AIVD aan de politie. Volgens de dienst maakte Ahmed B. (23) plannen om 'iets' te gaan doen in Frankrijk. Later ontving de politie via de Amerikaanse FBI een chatgesprek waarin B. spreekt over de mogelijkheid om aan wapens en geld te komen. In die chat stuurde hij ook een foto door van het Rotterdamse politiebureau Veranda, in de buurt van de Kuip. ,,Daarin werd ook over een aanslag gesproken en de mogelijkheid om daarna de video te verspreiden", aldus de officier van justitie.