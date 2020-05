Terreurverdachte sprak over ‘cupcakes’ en ‘vesten voor Nederland’

De jonge terrorismeverdachte Sahand I. uit Zoetermeer sprak tegen een politie-infiltrant over ‘cupcakes’ en wilde graag ‘zes vesten, waarvan drie voor Nederland’. Justitie stelt dat cupcakes codetaal was voor explosieven en dat die ‘vesten’ bomvesten zouden zijn, bedoeld voor het plegen van een aanslag.

Dat bleek vanochtend op een tussentijdse zitting in de rechtbank Rotterdam. Sahand I. (21) en medeverdachte Shahram K. (35, ook uit Zoetermeer) werden in november opgepakt. Het Openbaar Ministerie stelde toen in een persbericht dat de twee bezig waren met het voorbereiden van een aanslag ‘met bomvesten en een of meer autobommen’. De aanslag had eind 2019 ergens in Nederland moeten plaatsvinden. ,,Het is niet duidelijk wat het doelwit had moeten zijn”, aldus justitie.

Quote De infiltrant gaat er bij ‘cupcakes’ van uit dat Sahand doelde op explosie­ven Officier van justitie De politie kwam Sahand en Shahram op het spoor door een zogenoemd ambtsbericht van inlichtingendienst AIVD. De dienst meldde begin oktober dat de mannen op zoek waren naar iemand die hen kon trainen in het gebruik van explosieven. De politie startte daarop een infiltratie-actie en benaderde Sahand I., waarbij de undercoveragent zich voordeed als iemand die die kennis mogelijk kon leveren. Ze spraken op 17 oktober af in Rotterdam. Volgens het OM zei Sahand in die ontmoeting ‘hulp nodig te hebben bij het maken van cupcakes voor op de grond’. ,,De infiltrant gaat ervan uit dat hij daarbij doelde op explosieven”, aldus de officier van justitie. In latere ontmoetingen zou de Zoetermeerder specifiek over explosieven hebben gesproken en vroeg hij om ‘zes vesten, drie voor Nederland en drie voor in het Oosten, bij de Turkse grens’. Dat zijn, volgens justitie, bomvesten voor een aanslag.

‘Manchester-Chelsea kijken’

De tweede verdachte, Shahram K., reed Sahand naar de ontmoetingen toe. De twee Zoetermeerders kwamen ook samen in de flat van Shahram. Daar spraken ze met andere mannen over het geloof. Bijeenkomsten waarin het ging over jihadistisch gedachtegoed, stelt het OM. Nee, gewoon discussies over de koran, aldus Shahram en zijn advocaten.

De twee mannen praten samen ook in codetaal, volgens de politie. Ze spraken bijvoorbeeld af ‘lekker voetbal te gaan kijken, Manchester-Chelsea’. Maar op de dag van de afspraak stond die wedstrijd niet gepland en op de afluisterapparatuur in de flat was geen voetbalgeluid te horen. Wel, volgens justitie, geluiden die zijn terug te leiden naar de beruchte IS-video ‘You must fight them, oh mujahid’, waarin uitleg wordt gegeven over hoe je thuis explosieven en ontstekers kan maken.

De politie grijpt in november in als ze via de afluisterapparatuur in de woning horen dat de twee spreken over ‘de laatste training’. Ook zou er het geluid van het slijpen van een mes en het laden van een pistool te horen zijn. Daarna worden de twee mannen aangehouden. Bij een huiszoeking worden een dolk en een bijl gevonden.

‘Hollywood-verhaal’

De advocaten van Shahram vinden dat justitie ‘een Hollywood-verhaal probeert te verkopen’. ,,Er is helemaal geen pistool aangetroffen. En we hebben zelf dat afgeluisterde gesprek nog niet kunnen terughoren”, stelde advocaat Jeffrey Jordan. Ook ziet hij in zijn cliënt niet de ‘emir’ van een groep, zoals het OM dat wel ziet.

Het politieonderzoek is inmiddels bijna afgerond. Allebei de verdachten blijven voorlopig vastzitten. De inhoudelijk behandeling van de zaak volgt waarschijnlijk later dit jaar.

