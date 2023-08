TenneT laat 4000 kilometer stroomkabels aanleggen in Nederland

Het aanleggen van de kabels is volgens de netbeheerder nodig omdat de vraag naar elektriciteit blijft groeien. Op steeds meer plekken in Nederland, waaronder in Zeeland, raakt het stroomnet vol. Hierdoor kunnen mensen bijvoorbeeld tijdelijk geen stroom terugleveren dat met zonnepanelen is opgewekt of een nieuwe aansluiting krijgen voor een laadpaal voor elektrische auto’s. Het elektriciteitsnet moet worden uitgebreid om aan de groeiende behoefte te kunnen voldoen.