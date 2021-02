Telg uit grote ondernemersfamilie als relschopper voor de rechter

De 50-jarige B. heeft een rijke carrière. Hij groeide op in Londen en New York, bouwde een managementloopbaan op bij grote bedrijven in de detailhandel en werd daarna actief in de beleggingswereld. Hij haalde volgens zijn eigen biografie zelfs ooit het wereldrecord afstand roeien in 24 uur, samen met vijf vrienden. B. trad ook op als gastdocent op hogescholen.