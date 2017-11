Telefoon Hans uit Zwolle roodgloeiend na viraal piano-filmpje: 'Ik schrok me rot'

De 42-jarige Zwollenaar kan het een paar dagen later nog altijd amper geloven. Nadat hij donderdag laat op de avond achter de piano op station Zwolle kroop en vol overgave het nummer Wicked Games speelde en zong, verscheen een filmpje daarvan de volgende dag op videowebsite Dumpert.nl. Een paar uur later was zijn uitvoering al ruim 100.000 keer bekeken. En reacties zijn laaiend enthousiast.



,,Echt bizar’’, vindt Jansen de situatie. ,,De telefoon staat al de hele dag op standje ontploffen. En de reacties zijn geweldig.’’ Ook zijn studenten – Jansen geeft in het dagelijks leven les op college Landstede – vinden het prachtig dat hun docent nu semi-bekend is. ,,Ze staan te springen’’, lacht de muzikant.



De Zwollenaar speelt geregeld in ‘zijn’ stationshal. Twee tot drie keer per week. En het liefst laat op de avond of ’s nachts. ,,Dan hoor je niet telkens ‘dames en heren’ tussendoor’’, lacht hij. ,,De beveiliging hier kent me inmiddels al goed.’’