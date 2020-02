Tekortkomingen in examens bij 60 van de 104 onderzochte scholen

Nog nooit zoveel eerste­jaars naar universi­tei­ten en hbo

10:15 Het aantal ingeschreven studenten aan Nederlandse universiteiten is in collegejaar 2019-2020 met ruim 4 procent gestegen tot meer dan 303.000, het hoogste aantal ooit. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Hbo-opleidingen zagen het aantal eerstejaars met bijna 3 procent groeien tot 113.422 ten opzichte van het collegejaar daarvoor. Dat is eveneens een record.