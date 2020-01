Tekort aan geneesmiddelen verdubbeld in 2019

Victor Vlam en Marcel Hensema in De Ochtend Show to go

20:44 Amerikadeskundige Victor Vlam en acteur/regisseur Marcel Hensema zijn 21 januari te gast in De Ochtend Show to go. Victor schuift aan om ons alles te vertellen over het impeachment-proces tegen de Amerikaanse president Donald Trump dat morgen de laatste fase ingaat en de rechtszaak tegen Harvey Weinstein. Marcel Hensema komt vertellen over zijn theatervoorstelling ‘In de Hens’, de film ‘Goud’ die draait op het IFFR Rotterdam en de nieuwe serie ‘Hollandse Hoop’ op BNNVara.