Tekening van 13-jarige veroorzaakte bommelding Eindhoven Airport

Justitie onderzoekt gruwelijk kartonge­luk Walibi

8:16 Het Openbaar Ministerie onderzoekt het gruwelijke kartongeluk in pretpark Walibi in Biddinghuizen. Een 13-jarig meisje raakte in mei ernstig gewond in die raceattractie, nadat ze waarschijnlijk met haar haren in het wagentje waarin ze zat verstrikt raakte.