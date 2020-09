Tegenvaller bij jacht op medicijn: hoeveelheid antistoffen neemt snel af

Officier van justitie van racisme-zaak gehaald na commotie Akwasi-deal

13 september Jacobien Vreekamp, de officier van justitie die in opspraak raakte vanwege haar banden met Kick Out Zwarte Piet (KOZP)-voorman Mitchell Esajas, is van een andere racisme-zaak gehaald. Dat meldt het Openbaar Ministerie.