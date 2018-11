Tegenslag na tegenslag, bouw zeesluis IJmuiden pakt weer duurder uit

Moeder zoekt getuigen van mishande­ling van haar zoon: ‘Dit kan en mag gewoon nooit meer gebeuren’

26 november ,,Gelukkig is er iemand met een auto gestopt en heeft hem thuis gebracht.” Het is het enige lichtpuntje in het verhaal van Wessel van den Hurk. De 20-jarige werd in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld toen hij naar huis fietste van een feestje in het Brabantse Aarle-Rixtel. Zijn moeder, Jacquelien Tielemans uit Helmond, is op Facebook een zoektocht gestart naar getuigen. ,,Dit kan en mag gewoon nooit meer gebeuren! Deze jongens moeten worden gepakt.”