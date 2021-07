Tegen beter weten in tóch Testen voor Toegang: 'Nog een paar uurtjes van genieten’

Om 14.00 uur vrijdagmiddag staat er gewoon nog een rij voor de ingang van de Testen voor Toegang-locatie in het Beursgebouw in Eindhoven. Alleen, in duo’s of met kleine groepjes sluiten jongeren aan om toch nog die vrijbrief te halen. ,,Voor de zekerheid.”

Okay, misschien is het tegen beter weten in, want ook zij hebben het ‘nieuws-uit-de-wandelgangen’ opgevangen: de horeca vanaf zaterdagnacht weer om middernacht dicht. Feestjes in nachtclubs en discotheken gaan voorlopig niet door. Buitenevenementen alleen maar met een beperkt aantal mensen, zodat voldoende afstand gehouden kan worden.

Testen voor Toegang

Pavel Domanski (27) uit Eindhoven heeft het ook gehoord, toch staat ie in de rij om zich te laten testen. ,,Voor de zekerheid”, zegt hij. Hij hoopt morgen naar 7th Sunday, een dancefestival in Erp, op hetzelfde terrein en van dezelfde organisatie als festival Harmony of Hardcore dat vorig weekend was. ,,Het zou wel erg k.. ehm, jammer zijn als het morgen niet doorgaat. Er zijn amper ziekenhuisopnames en het lijkt me logisch dat als er meer getest wordt, er meer besmettingen zijn.”

Ook voor Lara Haagen, Venna Wan en Jowen Peperkamp (alledrie 18 jaar) uit Eindhoven zijn de mogelijke nieuwe maatregelen geen verrassing. ,,We hadden nèt een afspraak gemaakt toen we het hoorden”, zegt Haagen. ,,En hoewel het natuurlijk uit ‘de wandelgangen’ komt, zal het straks wel weer blijken te kloppen.”

Toch hebben ze zich laten testen: ,,Stel dat we toch nog van zeven tot twaalf op stap kunnen, dan hebben we die test in elk geval als toegangsbewijs en er nog een paar uurtjes van kunnen genieten.”

Ergens snappen ze het ook wel, ook zij zien de aantallen positieve testen oplopen. Maar ze vinden het wel raar dat het voor het kabinet als een ‘verrassing’ kwam. ,,Dit zag iedereen toch al weken aankomen”, zeggen de dames. ,,Het gaat er al weken over op social media.”